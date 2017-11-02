Siemens обвинили в злоупотреблении правом по «крымскому вопросу»

Siemens злоупотребляет правом на судебную защиту и затягивает рассмотрение дела по поставкам турбин в Крым. Об этом заявили в «Технопромэкспорте».

Как уже сообщал «Новый День», концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к дочерней структуре «Ростеха» – компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ), потребовав арестовать обнаруженные в Крыму газовые турбины и признать сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций недействительной. В аресте оборудования концерну отказали.

Сегодня в Арбитражном суде Москвы состоится очередное заседание по другим требованиям, выдвинутым истцом.

Ответчик заявляет, что претензии носят не экономический, а политический характер, а Siemens, постоянно заявляя новый ходатайства, злоупотребляет правом и затягивает процесс.

«Экономические права Siemens не нарушены, контракт исполнен на 100%, и истец прекрасно это знает. В ходе спора Siemens фактически добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации – Евросоюза, – цитирует RNS представителя «Технопромэкспорта». – Такое требование напрямую противоречит принципу законности. Фактически это попытка создать опасный прецедент, подрывающий целый ряд конституционных принципов».

Напомним, суд принял встречный иск от дочерних структур «Ростеха» к компании Siemens, которую обвиняют в угрозе суверенитету России.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 02.11.17

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