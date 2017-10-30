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Понедельник, 30 октября 2017, 16:43 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Siemens не смог добиться ареста  турбин, поставленных  в Крым

Siemens не смог добиться ареста  турбин, поставленных  в Крым

Концерну Siemens не удалось добиться ареста турбин, поставленных в Крым.

Как передает корреспондент РИА , сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию немецкой компании на решение арбитражного суда Москвы.

Напомним, концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к дочерней структуре «Ростеха» – компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ), потребовав арестовать обнаруженные в Крыму газовые турбины и признать сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций недействительной.

Однако Арбитражный суд Москвы дважды отказывался наложить обеспечительные меры по иску и остановить тем самым монтаж спорного оборудования в Крыму. Девятый арбитражный апелляционный суд этот вердикт поддержал: Определение арбитражного суда Москвы оставили без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Напомним, Московский суд принял встречный иск от дочерних структур «Ростеха» к Siemens, компанию в угрозе суверенитету России.

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