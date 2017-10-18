Siemens заподозрили в подрыве российского суверенитета

Московский суд принял встречный иск от дочерних структур «Ростеха» к компании Siemens, которую обвиняют в угрозе суверенитету России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «дочки» «Ростеха» – ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт» просят признать ничтожными три пункта в контракте с Siemens от 10 марта 2015 года. В документе говорится о том, что концерн должен был поставить семь газотурбинных установок SGT5- 2000E, четыре из которых, несмотря на санкции, оказались в Крыму.

В первом оспариваемом пункте идет речь о том, что конечным местом назначения должны быть страна и стройплощадка, где расположен строящийся объект. «Технопромэкспорт» попросил «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) доставить турбины на Таманский полуостров Краснодарского края для строительства Таманской ТЭС, конкурс на строительство которой так и не был проведен.

Во втором пункте говорится, что турбины Siemens могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края, а покупатель обязуется не использовать оборудование на электростанциях, подключенных к Крыму.

Третий пункт подразумевает, что поставщик вообще не обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют санкционные ограничения, в том числе санкций введенных ЕС и США. Истец считает, что все три пункта можно признать ничтожными: Siemens, указав данные пункты в контракте, собирался заставить российские компании исполнять санкции ЕС, а это прямо угрожает суверенитету России, пишет РБК, ссылаясь на источники близкие к одной из сторон процесса.

По мнению истцов, немецкий концерн данными пунктами нарушил один из принципов единства экономического пространства России, который предполагает свободное перемещение товаров, по всей территории страны, в том числе и по Крыму и Севастополю, принятым в состав РФ.

Кроме того, сделка может быть признана ничтожной, если она затрагивает публичные интересы третьих лиц, а именно вопросы безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства. Под это подпадают все три оспариваемых пункта контракта: запрет поставок оборудования на полуостров прямо нарушает интересы жителей Крыма и Севастополя.

Истцы говорят о необходимости СТГТ, как предприятия группы Siemens, соблюдать европейские санкции, но отмечают, что санкции не применяются за пределами юрисдикции Европейского союза, то есть в России.

Одни эксперты отмечают, что встречный иск подан для затягивания процесса, другие считают, что доводы российской компании весьма обоснованы:

«Сильной позицией России является то, что изначально для Крыма планировалось поставить оборудование иранской компании, но ввиду недостижения договоренностей с Ираном Россия вынуждена была закупить турбины на вторичном рынке. Для чего в уже приобретенные у Siemens были внесены серьезные технологические изменения – доработки», – цитирует РБК старшего юриста BMS LawFirm Тараса Хижняка.

Напомним, 16 октября ТПЭ подал на заседании встречный иск к Siemens с требованием признать недействительными ряд пунктов договора, подписанного в марте в 2015 года. Тогда представители «Технопромэкспорта» не озвучили о каких именно пунктах шла речь.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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