«Технопромэкспорт» выдвинул иск к Siemens по делу о поставках турбин в Крым

Дочерняя структура «Ростеха» – компания «Технопромэкспорт» (ТПЭ) подала встречный иск к Siemens по делу о поставках турбин в Крым.

Как уже сообщал «Новый День», концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск в арбитражный суд Москвы, потребовав арестовать обнаруженные в Крыму газовые турбины и признать сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций недействительной.

Предварительное заседание по иску началось сегодня в Арбитражном суде Москвы.

Сименс добивается отмены договора двухлетней давности, по которому четыре турбины были проданы в Краснодарский край, а оттуда попали в Крым.

В свою очередь ТПЭ подал на заседании встречный иск к Siemens с требованием признать недействительными ряд пунктов договора, подписанного в марте в 2015 года. О каких именно пунктах идет речь, представители «Технопромэкспорта» озвучивать не стали.

Суд объявил перерыв до 18 октября. А 30 октября Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит еще одну жалобу Siemens на решение суда первой инстанции, который дважды отказывал наложить обеспечительные меры по иску в отношении ТПЭ и остановить тем самым монтаж спорного оборудования в Крыму.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.10.17

В правительстве Крыма произошла очередная громкая отставка. / В Крыму иномарка врезалась в автобус. Есть пострадавшие. / В Крыму задержали ОПГ, торгующую запрещенными веществами под видом БАДа. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»