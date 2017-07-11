Siemens подал в суд из-за поставки газовых турбин в Крым – говорят, со страху

Немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к российской компании «Технопромэкспорт». Siemens обвиняет россиян в незаконном перемещении газовых турбин в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск подан сегодня, 11 июля в арбитраж Москвы. Дата рассмотрения дела пока не названа. Среди ответчиков немецкая сторона называет ОАО Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин»и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

Напомним, что турбины Siemens изначально поставлялись для строительства ТЭС в Тамани. Но, так как проект Таманской ТЭС был заморожен, «Технопромэкспорт» (состоит в структуре «Ростеха») выставил турбины на продажу.

Для строительства ТЭС в Крыму требовалось 4 турбины. Две из них «Технопромэкспорт» приобрела на вторичном рынке, с целью последующей модернизации под технические требования крымских проектов.

Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недоумения немецкой стороны по теме: «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

По мнению некоторых наблюдателей, иск компании Siemens следует рассматривать как сугубо политический. Концерн таким образом пытается на всякий случай отвести от себя подозрения и гнев руководителей Евросоюза и США.

Напомним, Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за $1,3 млрд – в Симферополе и Севастополе в рамках ФЦП.

Москва, Вера Филатова

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