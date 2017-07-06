Reuters «настучало» на Siemens: в Крыму появились новейшие немецкие газотурбины

Несмотря на санкции Евросоюза в Крым доставили газовые турбины Siemens для ТЭС. Об этом сообщило западное информационное агентство Reuters.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две из четырех турбин модели SGT5-2000E были доставлены морем в порт Севастополя. На рабочей площадке теплоэлектростанции проведены предпусковые работы.

Источники агентства в энергетической сфере Крыма, а также морпорта якобы подтвердили доставку турбин в Севастополь.

Сообщается, что две из четырех турбин были доставлены из Тамани в Севастополь, где ведется строительство ТЭС. Турбинные установки произведены на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставлены по контракту с «Технопромэкспортом».

Напомним, что ранее компания Siemens сообщала, что будет поставлять турбинные установки только для электростанций в Тамани и не планирует участие в крымских проектах.

Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за $1,3 млрд– в Симферополе и Севастополе в рамках ФЦП.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 06.07.17

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