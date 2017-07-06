Четверг, 6 июля 2017, 22:47 мск

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Какие турбины? Ничего не знаем! Siemens не на шутку перепугался

Какие турбины? Ничего не знаем! Siemens не на шутку перепугался
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Устроенная официальным Киевом дипломатическая истерика после «разоблачающих публикаций» западного агентства Reuters, «уличившего» немецкий концерн Siemens в поставке современных газовых турбин для севастопольской ТЭС, заставило руководство концерна спешно опровергать свою причастность к сделке.

«Сообщения СМИ о том, что Siemens заключили контракт с ОАО «Технопромэкспорт» на поставку оборудования для строительства электростанций в Крыму, не соответствуют действительности. Этот факт также отражен в официальном заявлении ОАО «Технопромэкспорт». Пожалуйста, поймите, что мы не раскрываем детали отдельных контрактов, но, чтобы помочь прояснить этот вопрос, мы можем заявить, что у нас нет оснований полагать, что газовые турбины, упомянутые в новостных статьях, предназначены для Крыма. Siemens всегда ведет свою деятельность во всех применимых политических и правовых рамках, и это является непреложным фактом. Siemens уважает решения в отношении санкций и, конечно же, будет соблюдать нынешние положения о санкциях», – говорится в официальном сообщении пресс-службы немецкого концерна.

Напомним, ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники поделилось информацией, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря санкции Евросоюза.

Достоверность сведений, утверждают в информагенстве, подтверждают и крымские источники, связанные с энергетикой и севастопольским морпортом, а также местные жители, запечатлевшие на свои видеоустройства новенькие немецкие турбины в Камышовой бухте Севастополя.

Севастополь, Вера Филатова

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© 2017, РИА «Новый День»

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