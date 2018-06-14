Правительство России сдвинуло сроки запуска крымских ТЭС

В правительстве РФ назвали новые сроки запуска крымских электростанций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые блоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС введут в эксплуатацию 1 сентября. Второй блок Севастопольской ТЭС запустят 1 октября, Симферопольской – 1 ноября. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

Ранее планировалось, что энергоблоки будут введены в эксплуатацию в середине мая, а вторые блоки запустят в июне. Одной из причин срыва сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры. О подготовке инфраструктуры к запуску первых блоков новых ТЭС в «Крымэнерго» сообщили в конце мая. Госпредприятие провело реконструкцию своих энергообъектов, а также построило новые.

Временное отсутствие собственного энергоресурса в Крыму остается ощутимым для местных жителей. 13 июня из-за аварии на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае, через которую проходит энергомост в Крым, полуостров остался без электричества. Специалисты предполагают, что подобная ситуация до ввода новых ТЭС может повториться, так как пик потребления электричества приходится на лето.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.06.18

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