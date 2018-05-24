В Крыму отчитались о готовности инфраструктуры для запуска первых блоков ТЭС

В «Крымэнерго» заявили о готовности инфраструктуры к запуску первых блоков новых ТЭС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпредприятие провело реконструкцию своих энергообъектов, а также построило новые.

«Суммарно при строительстве заходов «Крымэнерго» смонтировало около 80 километров сталеалюминевого провода (по два провода в фазе), почти 17 километров грозотроса со встроенными оптическими волокнами для грозозащиты и организации каналов связи», – сообщили в пресс-службе госпредприятия, добавив, что ГУП установил 41 новую металлическую опору.

В «Крымэнерго» объявили о завершении всех мероприятий, предусмотренных проектами: «Ведется оформление документов на постоянный ввод в эксплуатацию объектов первого этапа», – подчеркнули в ГУПе.

Как уже сообщал «Новый День», по данным министерства энергетики РФ, первые блоки Севастопольской и Симферопольской ТЭС будут запущены в октябре, вторые – в ноябре. Ранее предполагалось, что энергоблоки будут введены в эксплуатацию в середине мая, вторая очередь – в июне. Одной из причин переноса сроков называлась задержка с оформлением документов и неготовность инфраструктуры.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.05.18

Порошенко продолжил борьбу с крымскими виноделами. / Украина от лица Интерпола объявила розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова, Интерпол не в курсе. / Правительство Севастополя перетянуло на себя крупных инвесторов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»