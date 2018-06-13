Тамань оставила без света и связи весь Крым

В Крыму произошла глобальная авария на сетях.
Отключение электричества и мобильной и интернет-связи произошло сегодня примерно в 15:25 по местному времени.
Как выяснили корреспонденты РИА «Новый День», света нет по всему полуострову. Дозвониться на телефоны местных мобильных операторов тоже невозможно. Связь можно установить только с абонентами материковых телефонных компаний.
В крупных городах, за исключением Ялты, в которой нет светофоров, из-за проблем с энергоснабжением на дорогах возникли заторы.
Выяснить причину отключения в «Крымэнерго» не удалось – нет связи, но проблемы на сетях полуострова подтверждают в материковых энергокомпаниях. Причина блэкаута пока не установлена. Известно лишь, что авария, оставившая без света и связи весь Крым, произошла на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 13.06.18
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