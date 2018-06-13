В Крым вернулся свет

Крыму вернули электричество и связь.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 15:25 про местному времени на полуострове отключился свет, перестали работать Интернет и телефоны местных мобильных операторов.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению линий.

В данный момент авария на подстанции «Тамань» устранена, на магистральные энергосети Крыма подано напряжение. Полностью энергоснабжение полуострова, а также работа мобильных сетей будет восстановлена в ближайшее время.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.06.18

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