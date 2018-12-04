Должность министра ЖКХ Крыма передали временно исполняющему обязанности

Временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Энвер Аблаев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Аблаев занимал должность замминистра ЖКХ Крыма, а до этого – замглавы Бахчисарайского района.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Аблаева Энвера Айдеровича», – говорится в указе главы Крыма Сергея Аксёнова.

Напомним, вчера Аксёнов удовлетворил просьбу министра ЖКХ республики Виталия Глотова об отставке «по собственному желанию».

Глотов был четвёртым министром ЖКХ Крыма и пробыл на этой должности полгода.

Как сообщал «Новый День», несколько дней назад от Аксёнова ушла «по собственному желанию» министр экономического развития Крыма Наталья Чабан.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.12.18

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