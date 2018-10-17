В Москве задержан замглавы Крыма Виталий Нахлупин

Заместитель председателя Совета министров республики Крым Виталий Нахлупин задержан силовиками в Москве.

Об этом сообщил источник РИА «Новый День» в правоохранительных органах.

Подробности задержания вице-премьера, а также причины, пока не озвучиваются.

Стоит отметить, что накануне другой зампред крымского правительства Георгий Мурадов назвал Нахлупина одним из членов делегации от Крыма для посещения Сирии 15-16 октября. Однако в информационных материалах правительства о важнейших встречах – с президентом САР Башаром Асадом и премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, Нахлупин в качестве участников мероприятия не упоминается.

Напомним, Нахлупин – уроженец Донецкой области Украины. В 2010 стал депутатом Верховного совета Крыма. Получил должность вице-премьера в январе 2016 года, а до этого возглавлял комитет Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. На посту зампреда правительства республики в том числе курировал реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Москве был задержан другой близкий к главе Крыма Сергею Аксенову чиновник – уже бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Его задержание Аксенов воспринял как «чей-то заказ». Примечательно, что недавно Ростенко, освобожденный от ареста, стал чаще появляться в правительстве, а также попал на фотографии, опубликованные Нахлупиным с заседания координационного штаба по реализации ФЦП. По слухам, Ростенко может стать одним из кандидатов на должность занимаемую Нахлупиным.

Москва, Дмитрий Нестеренко

Москва. Другие новости 17.10.18

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