В Москве назвали главную причину обрушения рейтинга главы Крыма

Несостоятельность главы Крыма как компетентного системного руководителя на фоне сверхусилий и огромных ресурсных вливаний федерального центра в республику является основной причиной резкой утраты популярности Сергея Аксёнова среди избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришёл российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя возникшие у Аксёнова электоральные проблемы.

Напомним, по данным федерального агентства РБК, Сергей Аксёнов за последние полгода потерял в рейтинге популярности более 30%, угодив в десятку губернаторов-аутсайдеров.

«Участие в революционных событиях и управление регионом – это две большие разницы. В первые годы Аксенову давалось много поблажек. Он должен был как-то освоиться в новой реальности, привыкнуть к новой системе отношений и к российскому законодательству. Но момент перехода прошел. По уровню инвестиций Крым чуть ли не на первом месте. А по социально-экономическим показателям регион в числе отстающих. И это, безусловно, связано с руководством Сергея Аксенова. Там бесконечная кадровая чехарда. Человек два-три месяца работает замом министра и увольняется. Аксенов так и не смог за четыре года наладить системную работу. Я не умаляю его заслуг в деле воссоединения Крыма с Россией, однако сейчас крымчане хотят видеть в Аксенове эффективного хозяйственника. Но он не оправдывает надежды людей», – цитирует Мартынова агентство «Ридус».

Как сообщал «Новый День», в 2018 году, пока федеральный центр не жалел средств и занимался большими стройками в республике, правительство Крыма фактически провалило работу по большинству региональных проектов, за которые несло прямую ответственность.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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