Глава Евпатории бросил вызов заказчикам своего ареста

Киевский райсуд Симферополя заключил под арест до 31 мая ранее задержанного главу администрации Евпатории Андрея Филонова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», судья не внял доводам защиты о чрезмерности подобной меры.

«Избрать в отношении обвиняемого по уголовному делу Филонова Андрея Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 дней – до 31 мая 2019 года», – огласил вердикт судья.

В свою очередь, Андрей Филонов своей вины категорически не признаёт и не сомневается в заказном характере всего дела против него.

«Нет, конечно, я ничего не совершал. Это всё заказная история», – заявил градоначальник и дал понять, что заказчик будет раскрыт в ходе его общения со следователями.

«Следствие покажет. Для меня это вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации, поэтому я пойду в этом вопросе до конца, сколько бы это время не заняло», – пообещал Филонов.

Между тем, прокурор в суде настаивал на его вине и уверял, что глава администрации будет представлять угрозу расследованию, находясь под домашним арестом.

Напомним, вчера главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении мэра уголовное дело.

Подавляющее большинство крымчан отмечают в соцсетях, что Филонов был популярным руководителем города и сделал много хорошего для развития Евпатории.

Некоторые также подметили, что глава Крыма Сергей Аксёнов после возбуждения уговного дела против Филонова выглядел уверенно и деловито, подчёркивая, что никто из провинившихся чиновников в Крыму не уйдёт от ответственности.

Тогда как на аресты своих вице-премьеров, Олега Казурина и Виталия Нахлупина, реагировал озабоченно и растерянно.

Симферополь, Иван Капустин

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