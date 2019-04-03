Уволенный мэр Евпатории попал под уголовное дело

Уволенный по решению суда мэр Евпатории Андрей Филонов стал фигурантом уголовного дела. Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Расследование ведет следственный отдел регионального управления ФСБ. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

В доме мэра и в городской администрации проводятся обыски.

Накануне Евпаторийский городской суд принял решение об увольнении 45-летнего Филонова с поста главы администрации, тем самым удовлетворив иск прокурора города. Поводом послужило прошлогоднее назначение мэром отца своей гражданской жены директором одного из муниципальных казенных учреждений. В прокуратуре сочли это конфликтом интересов. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Филонов заявил, что намерен обжаловать судебный вердикт.

Напомним, Филонов возглавляет администрацию Евпатории с ноября 2014 года.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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