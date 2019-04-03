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Среда, 3 апреля 2019, 09:24 мск

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Мэр Евпатории будет обжаловать решение суда о своем увольнении

www.facebook.com/andriy.filonov

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов намерен обжаловать решение суда о расторжении с ним контракта со стороны председателя городского совета. Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

Решение об увольнении Филонова было принято Евпаторийским городским судом по иску городского прокурора. Градоначальника обвинили в том, что он не принял мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Макаревича Э. В..

Чтобы убрать «лишние вопросы и кривотолки», Филонов в своей публикации пояснил, что решение суда «не вступило в законную силу» и не означает, что он «автоматически уволен с занимаемой должности». «Я не провидец, но у меня есть веские правовые основания считать, что судебное решение останется нереализованным и не вступит в силу», – утверждает мэр.

Он добавил, что уже подготовил апелляционную жалобу в Верховный Суд Крыма. «Уверяю Вас, я готов к длительному судебному процессу, у меня есть для этого силы, уверенность в победе и, конечно же, закон, который полностью на моей стороне», – подчеркнул Филонов.

Евпатория, Служба информации «Новый День»

Евпатория. Другие новости 03.04.19

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