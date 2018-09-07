Курорт Евпатория на грани гибели: власть испугалась, но уничтожение пляжей продолжается

Власти Крыма признали, что Евпатория теряет свои пляжи в том числе и из-за варварской добычи песка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», крымские журналисты много лет пишут о том, что ширина пляжей Евпатории катастрофически сократилась за последние годы. При этом они ссылаются на мнения экологов о том, что это связано с добычей песка вдоль побережья и на озере Донузлав.

В украинские времена евпаторийский песок добывали легально и нелегально: «высокие фуражки», фирмы, связанные с депутатами Верховного совета Крыма и экс-губернатором Севастополя. Долгое время добыча песка была единственным видом деятельности Евпаторийского морского торгового порта. Поэтому понятно, что ни эти влиятельные люди, ни власть не хотели слышать доводов ученых.

В 2014 году глава Крыма Сергей Аксёнов был категоричен: «Пока не будет заключений специалистов-экологов, никто ничего добывать не будет!». Однако через год «смягчил» риторику: поручено «провести общественные слушания и экспертизу воздействия добычи песка на процесс сокращения евпаторийских пляжей».

«Огульно нельзя требовать запретить добычу песка, – заявляла в августе 2016 года замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Наталия Сологуб. – Нужно определить критические нагрузки на экосистему и какой объем можно добывать».

В том же 2016 сити-менеджер Евпатории Андрей Филонов уверенно утверждал, что размыв пляжей не связан с добычей песка.

И вдруг в декабре 2017 Совмин вносит изменения в инвестиционной программу и план капитального ремонта РК на 2018-2020 годы, туда попадает и берегоукрепление, и восстановление пляжной зоны Евпатории.

Сейчас объявлен конкурс, подошла дата вскрытия конвертов с заявками на выполнение проектно-изыскательских работ. Они коснутся береговой полосы вдоль набережной им. Горького от парка им. Фрунзе до Евпаторийского торгового порта. Протяженность участка пляжной полосы 1 тыс. 320 погонных метров.

Заказчиком проекта, который оценен в 70 млн руб., является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым».

Источник финансирования – субсидия из бюджета Республики Крым бюджету городской округ Евпатория.

В техзадании, которое входит в состав конкурсной документации, впервые черным по белому написано то, что раньше официально не признавалось: «под угрозой устойчивость берегов и всех сооружений, находящихся в непосредственной близости к зоне уреза воды в период зимних штормов. Отсрочка выполнения берегоукрепительных работ может привести к невозместимой потере главного назначения курорта».

Там же поясняется: причины размыва пляжной полосы носят природный и техногенный характер. Природный – устойчивое повышение уровня мирового океана, эволюция бухтовых берегов в процессе развития; техногенный – отбор песка с пляжей, строительство в береговой зоне.

В техническом задании дается и краткая историческая справка: «Ширина пляжей достигала 40-50 метров, что было достаточно для того, чтобы волны не оказывали активного воздействия на береговые уступы. Побережье находилось в стадии стабильного равновесия, когда количество поступающего и истираемого пляжеобразующего материала в береговой зоне было приблизительно равным. В последние годы наблюдается значительное уменьшение ширины пляжной полосы, в центральной части города в настоящее время она не превышает 10-15 метров».

Документацию утвердил и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» Евгений Балтенков.

Однако пока это единственный повод для оптимизма: поисковик на запрос «Евпатория добыча песка» в первую очередь по-прежнему дает объявления о продаже и доставке песка.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.09.18

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