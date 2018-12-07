Крымское побережье попытаются спасти с помощью искусственных рифов

В Крыму задумались над разработкой концепции по спасению разрушающейся береговой зоны и сохранению гибнущей прибрежной флоры и фауны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в числе прочих мер, озвученных на специальном совещании крымских учёных, предлагается создать в морской зоне вдоль побережья искусственные рифы.

«Одним из направлений берегозащиты является создание искусственных подводных рифов. Это позволит достичь сразу нескольких эффектов: восстановить популяцию моллюсков, остановить необоснованный донный вылов рыбы и непосредственно обеспечить защиту побережья. К тому же, подводный мир станет более разнообразным и привлекательным, что будет способствовать развитию дайвинга. С точки зрения сохранения культурного наследия, берегозащита будет способствовать сохранению исторических памятников, находящихся в прибрежной зоне, а также проведению подводных археологических исследований», – цитирует Крыминформ старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ имени Вернадского Геннадия Самохина.

Но самая главная проблема для крымских курортов – это варварская добыча песка, уничтожающая песчаные пляжи полуострова.

«Для решения вопросов берегоукрепления необходимо объединение усилий геологов, экологов и математиков. Это позволит научно обосновать направление основных береговых течений и формирование перехватывающих потоков. Кроме управления береговыми наносами, следует обратить внимание на чрезмерную добычу песка. Именно нерегулируемая добыча песка угрожает пляжам поселка Николаевки, на мысе Фиолент и пляжам Евпаторийского побережья», – предупреждает декан факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Борис Вахрушев.

Сообщается, что по итогам круглого стола будет создана рабочая группа для выработки концепции по спасению побережья. Документ с перечнем срочных мер направят в правительство Крыма и Госсовет.

Как сообщал «Новый День», учёные Крыма заявили, что Евпатория рискует навсегда остаться без знаменитых «золотых» пляжей.

Мониторинг песчаных прибрежных территорий, который ведется с 2005 года, показал, что за 12 лет ширина многих песчаных пляжей сократилась с 50 до 5 метров.

«Конечно, это катастрофа. На это влияет не только добыча песка, но и строительство берегоукрепительных сооружений – молов. Они являются препятствием для свободного передвижения наносов. Когда производятся такие работы, подразумевается, что будет искусственная подпитка этих пляжей. Но она не производилась в течение многих десятилетий – идет разрушение», – заявляла заместитель директора по научно-методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН Елена Васечкина.

Позже власти Крыма вынуждены были признать, что Евпатория теряет свои пляжи из-за варварской добычи песка, и в декабре 2017 года Совмин внёс изменения в инвестиционную программу и план капитального ремонта на 2018-2020 годы, где предусмотрел мероприятия по берегоукреплению и восстановлению пляжной зоны Евпатории.

Однако бесконтрольная добыча песка продолжается в прежних объёмах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.18

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