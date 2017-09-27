Учёные: Евпатория рискует навсегда остаться без знаменитых «золотых» пляжей

Ширина некоторых евпаторийских пляжей сократилась на 45 метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг песчаных прибрежных территорий, который ведется с 2005 года, показал, что за 12 лет ширина многих песчаных пляжей сократилась с 50 до 5 метров.

«Конечно, это катастрофа. На это влияет не только добыча песка, но и строительство берегоукрепительных сооружений – молов. Они являются препятствием для свободного передвижения наносов. Когда производятся такие работы, подразумевается, что будет искусственная подпитка этих пляжей. Но она не производилась в течение многих десятилетий – идет разрушение», – цитирует «Крыминформ» заместителя директора по научно-методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН Елену Васечкину.

Чтобы решить данную проблему сотрудники института разработали компьютерные модели, которые показывают, как пересекаются донные наносы при той системе течений, которая существует у берегов Крыма, и к чему приводит препятствование передвижению этих наносов. При этом специалисты полагают, что если их замечания будут соблюдены, то оставшуюся часть пляжных территорий удастся спасти. «Данные, естественно, есть. Если они будут рассматриваться с привлечением экспертов нашего института, что-то, возможно, будет изменено», – подчеркнула Васечкина.

Как сообщал «Новый День», евпаторийцы и представители общественных организаций города обратились в правительство Крыма с просьбой запретить добычу песка на озере Донузлав. По их словам севастопольская фирма – лодочно-дачный кооператив «Парус» установила специализированное насосное оборудование и по трубопроводу длиной в восемь метров откачивает песок.

Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма говорили, что добычу песка на озере Донузлав осуществляют три предприятия, которые имеют на это лицензию. Возможность остановки добычи песка на озере в министерстве не рассматривалась.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 27.09.17

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