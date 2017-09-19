Мэр Евпатории даст объяснения в связи с добычей песка на озере Донузлав

Евпаторийцы и представители общественных организаций города обратились в правительство Крыма с просьбой запретить добычу песка на озере Донузлав. Об этом стало известно в ходе заседание Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам местных жителей севастопольская фирма – лодочно-дачный кооператив «Парус» установила специализированное насосное оборудование и по трубопроводу длиной в восемь метров откачивает песок.

«Поручения даны Юрию Михайловичу Гоцанюку и главе Евпаторийской горадминистрации Андрею Филонову. На этой неделе все решения должны быть приняты. В случае, если и общественность возражает, и оно не соответствует никаким требованиям, решение о выдаче лицензии будет отозвано. Это евпаторийская зона, мэр должен быть на месте, в пятницу по этому вопросу доклад», – заявил Аксенов.

Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма говорили, что добычу песка на озере Донузлав осуществляют три предприятия, которые имеют на это лицензию. Возможность остановки добычи песка на озере в министерстве на рассматривалась.

Евпатория, Мария Моссур

Евпатория. Другие новости 19.09.17

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