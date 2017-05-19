В Крыму не услышали археологов: на Артезиане продолжат добывать песок (ФОТО)

Публикации за 19.05.17

Разработка карьеров в урочище Артезиан рядом с уникальным памятником истории продолжится. Такое решение принято по итогам выездного заседания, в котором приняли участие министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев и представители прокуратуры Ленинского района.

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель Артезианской археологической экспедиции, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического госуниверситета Николай Винокуров, позиция чиновников идёт вразрез с мнением учёных и местных жителей: «Нас выслушали, приняли к сведению и пошли дальше решать уже без нас», – констатирует археолог.

Главным аргументом представителей власти остается необходимость добычи песка неподалёку от строительства трассы «Таврида».

«Сейчас идут напряженные переговоры по срокам, чтобы мы раскопали под карьерные «вскрышки» то, что там ещё могло остаться. Остаётся один шанс – провести экстренную разведку», – говорит Винокуров, добавляя, что «людей сломали через колено».

Как уже сообщал «Новый День», городище Артезиан является уникальным памятником истории, археологии и архитектуры времён Боспорского царства. Артезианская археологическая экспедиция ведёт здесь раскопки около 30 лет, каждый год обнаруживая новые артефакты.

Однако учёных беспокоит не только угроза исчезновения музея под открытым небом, но и единственного в Восточном Крыму крупного источника пресной воды, а также вред, который может быть нанесён плодородным сельскохозяйственным землям.

Кроме того, независимая экспертиза показала, что песок с Артезиана не пригоден для строительных работ из-за высокого содержания глины.

Фото: Артезианская археологическая экспедиция

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