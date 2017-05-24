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Публикации за 24.05.17

Добыча песка на античном городище Артезиан ведется по липовым документам / Памятников археологии вроде бы нет, а техника проваливается в гробницы древних греков

Добыча песка на античном городище Артезиан ведется по липовым документам Памятников археологии вроде бы нет, а техника проваливается в гробницы древних греков

Добыча песка на территории памятника археологии – городища Артезиан ведется с липовой экспертизой археологических исследований. Документ выдан без открытого листа, обязательного при научных исследованиях. Согласно этой бумаге, памятников археологии в этом районе нет. Но тракторы и КАМАЗы почему-то проваливаются колесами в гробницы древних греков.

Как передает корреспондент РИА , об этом сегодня заявила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«В начале должна была пройти археологическая экспертиза, – отметила она. – Было рабочее совещание (в минприроды Крыма – прим. НД), на котором мы сообщили, что лично первое лицо Крымгеологии приезжал к нам и рассказал, что найдут тех, кто сделает археологическую экспертизу без выезда на место и исследований...У нас есть письма Института археологии РАН, что никому открытых листов не выдавалось. А экспертиза почему-то есть».

По словам директора, в последних письмах в адрес заповедника и начальника Артезианской археологической экспедиции Николая Винокурова от минприроды Крыма чиновники заверяют: никаких нарушений нет. Тогда каким образом строительная техника проваливается в гробницы?

«У меня с собой акты экспертов из Москвы и Краснодара, что прошлись по Артезиану так, что техника провалилась в гробницы», – подчеркнула Умрихина.

Ссылки на отсутствие границ городища Артезиан она считает несостоятельными, поскольку охранные зоны были установлены еще при Украине. Однако при оформлении земель по российскому законодательству заповедник столкнулся с наличием иных землепользователей.

«Памятники были переданы без границ, без охранных зон. Исследователь Винокуров выполнил исследования по 147 га, документы поступили в минземимущества Крыма, откуда пришел отказ, потому что хоть на Артезиане, хоть на Илурате, хоть на некрополе уже земельные участки с госактами частных лиц, – указала Умрихина. – Кому-то охота на склепе дом построить».

Директор заповедника сопоставила работы по добыче песка с работами по строительству трассы «Таврида», для которой, по заверению властей, этот песок и добывается.

«Две организации, два подхода. У дорожников ЗАО «ВАД» впереди идут археологи, потом строители. Что касается карьеров, идет переписка с минприроды Крыма с августа, как только геологоразведка началась, – отметила Умрихина. – Мы готовы работать, но надо это делать по правилам. Нет такого крымчанина, который не хотел бы видеть эту трассу Таврида. Но нельзя же гробить наше будущее».

Помимо уничтожения археологических и культурных ценностей, происходит уничтожение плодородного слоя почвы на площади в 350 га, поскольку земли городища Артезиан имеют статус сельхозназначения.

«Весь Керченский полуостров – это еще и земли сельхозназначения, где со времен Боспорского царства росла пшеница твердых сортов. А чернозем сгребают тайно ночью, – подчеркнула Умрихина. – Сам Артезиан – это наша вода. И нельзя говорить о том, что она соленая и не годится, и содрать на 8 метров в глубину все».

По словам директора заповедника, последние изыскания говорят об 11,5 тысячах памятников на Керченском полуострове, из которых паспортизированы 400 с небольшим.

«Здесь может быть только один принцип – вначале археологическая экспертиза, потом работы. Так как это есть у ВАДа. Но мы ничего не добились», – заключила Умрихина.

Напомним, по итогам выездного заседания, в котором приняли участие министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев и представители прокуратуры Ленинского района, принято решение п. Главным аргументом представителей власти остается необходимость добычи песка неподалёку от строительства трассы «Таврида».

В тоже время проведенная экспертиза песка из месторождения показала, что по причине высокого содержания глины.

Симферополь, Глеб Заскоков

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