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Крым

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Публикации за 11.05.17

На территории античного городища Крыма незаконно добывают песок: в минприроды это называют «изучением»

На территории античного городища Крыма незаконно добывают песок: в минприроды это называют «изучением»

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма отрицают, что на территории, прилегающей к античному городищу Артезиан, ведется добыча песка.

Как передает корреспондент РИА , накануне Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник заявил о нелегальной разработке карьера в Ленинском районе, что наносит тяжелейший ущерб археологическому наследию Крыма.

В музее-заповеднике считают, что добыча песка на территории городища и некрополя происходит из-за «преступного нейтралитета и бюрократических отписок» ведомств, в которые постоянно направляются обращения, после того как в 2016 году стало известно, что Артезиан рассматривается как место под карьер.

В минприроды претензии не принимают: «На сегодняшний день то, что там происходит – это геологическое изучение, насколько нам известно», – сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская, добавив, что министерство все же намерено провести расследование ввиду широкого освещения позиции музея-заповедника в средствах массовой информации.

При этом Славгородская признала, что лицензия на добычу песка в карьере действительно была выдана министерством. Но тут же поспешила оправдаться: «Лицензия на добычу полезных ископаемых не дает право никому осуществлять данную добычу. Есть соответствующий пакет документов, который дает право: в данном случае это акт горного отвода, правоустанавливающие документы на право пользование земельным участком», – сказала замминистра.

Чиновница заявила, что госкомитет по охране культурного наследия Крыма не допустил бы разработку карьера в случае прохождения процедуры легализации добычи песка: «Если там действительно есть какие-либо археологические ценности, то на стадии согласования отвода земельного участка с целью добычи полезных ископаемых, я думаю, что комитет по охране культурного наследия не согласует отвод данного земельного участка. Соответственно, добыча не будет происходить», – считает Славгородская.

Как уже сообщал «Новый День», ранее руководитель Восточно-Крымского заповедника Татьяна Умрихина раскритиковала намерение организовать карьер на территории античного городища. Причем в качестве аргумента она привела не только позицию президента России Владимира Путина по поводу необходимой музефикации историко-культурного наследия Керчи, но и данные специалистов о том, что добываемые материалы не годятся для строительных работ из-за высокого содержания глины.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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