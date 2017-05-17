«Трактор продрал некрополь, уничтожил культурный слой…» На Артезиане остановили добычу песка

Публикации за 17.05.17

Разработку карьеров в урочище Артезиан вблизи с уникальным памятником истории и археологии приостановили. На время. Вопрос: брать песок или нет в этом месте, решится в ближайшее время.

Как рассказал «Новый День» руководитель Артезианской археологической экспедиции, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического госуниверситета Николай Винокуров, археологи всерьёз опасаются, что пострадают не только древнее городище, но и плодородные земли, а также единственный крупный естественный источник пресной воды в Восточном Крыму.

«На наших глазах трактор продрал некрополь, содрал 450 кв. м исторического слоя. А после этого по мягкому грунту проехали 40-тонные грузовики. Некоторые из них упали в пустоты. Приезжала местная полиция разбираться», – рассказал археолог.

По его словам, действия строителей противозаконны: «Они нарушают сразу несколько российских законов: ФЗ №73 (об объектах культурного наследия – прим. «НД), закон «О недрах». Перед началом работ они должны были провести разведку с шурфованием грунта, убедиться, что нет археологических и исторических объектов. Ничего сделано не было. Начались вскрышные работы. Нам в Госкомитете Крыма еще год назад говорили, что карьеров на месте городища и некрополя не будет, а добывать песок начнут там, где ничего нет. В итоге только за 3 дня работы мы обнаружили 27 курганов, 4 древних поселения, которые попадают в зону потенциальных карьеров. А там, где сделали «вскрышку», если что-то и было, то всё уже под бульдозером. Кроме того, сняли плодородный слой уникальных сельскохозяйственных земель от 40 см до 1 м 20 см», – сообщил Николай Винокуров.

Руководитель Артезианской археологической экспедиции рассказал, что учёные уже год борются против разработки карьеров. Местные жители также не в восторге от перспективы потенциального соседства с источником бесконечной пыли и шума. В прошлом году на конференции «История и археология Боспора» Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника была принята международная резолюция, под которой свои подписи поставили известные учёные. Но добыча песка для строительства трассы «Таврида» всё же началась.

«По слухам у них (строителей – прим. «НД») есть земельный отвод. Но непонятно, как Госкомитет мог это согласовать. Независимая экспертиза показала, что этот песок не пригоден для строительства. Он мелкодисперсный, перемешан с глиной. Ели его использовать для трассы «Таврида», то у трассы будут проблемы», – считает учёный.

По его словам, крымские чиновники приводят аргумент, что добыча песка в Артезиане удешевит строительство «Тавриды». «О каком удешевлении может идти речь, если будет уничтожен фактический музей под открытым небом, а местные жители лишаться источника пресной воды, который неизбежно исчезнет, если дренаж убрать? Тем более, что песок для строительства не годится», – недоумевает Винокуров.

По его словам, завтра в поселке Чистополье неподалеку от Артезиана пройдет выездное заседание, на котором будет решаться судьба карьеров и исторического объекта.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая директор Восточно-Крымского заповедника Татьяна Умрихина раскритиковала намерение организовать карьер на территории античного городища. Позиция музейщиков наделала шума на самом верху. Была создана рабочая группа, а глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «ничего в ущерб экологии или историческим объектам делаться не будет».

Керчь, Галия Шакирова

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