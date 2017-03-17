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Крым

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Публикации за 17.03.17

Круговорот песка в Крыму: замки растут, пляжи сокращаются

Круговорот песка в Крыму: замки растут, пляжи сокращаются

Добыча песка на побережье растет, песчаные пляжи становятся все уже, чиновники упорно не замечают связи между этими явлениями.

Как передает корреспондент РИА , сужение пляжной полосы западного берега Крыма не заметить невозможно. Но общество разделилось на два лагеря: ученые-гидрогеологи, экологи и обыватели уверены, что это случилось из-за неконтролируемой добычи песка, чиновники твердят о том, что эти процессы не связаны. Те, кто добывают «золотой » песок, получают никем не считанную прибыль и на ней строят свои замки, предпочитают молчать.

Точку зрения минэкологии Крыма в очередной раз озвучил замминистра Алексей Яценко. Он как раз помнит евпаторийские пляжи стометровыми, и то, что ближайшие к Симферополю пляжи неказистой Николаевки имели ширину 60 м (теперь их там вообще практически не осталось). Но в пользу продолжения добычи песка на озере Донузлав Яценко выдвинул новый аргумент: «Месторождение на Донузлаве – это единственное месторождение в Крыму, песок из которого более или менее соответствует требованием ГОСТа. Больше такого песка для дорог и другого строительства, который бы соответствовал российскому ГОСТу, в Крыму нет».

На сокращение пляжной полосы, по его мнению, влияет целый комплекс факторов: «И зарегулированность крымских рек водохранилищами, и то, что давно не проводились мероприятия по берегоукреплению, и многое другое – на мой взгляд, должна быть федеральная программа по восстановлению пляжей», – говорит Яценко.

Признавая, что на западном побережье «ситуация довольно-таки печальная», замминистра уточняет: минэкологии Крыма не рассматривает возможность остановить добычу песка на озере Донузлав.

Продолжается добыча песка и на месторождении «Бакальская банка» – это ближе к Черноморском району Крыма. Лицензия на добычу недр на этом месторождении была выдана по решению правительства РФ, хотя минэкологии Крыма возражало. «Мы высказали свое мнение о нецелесообразности добычи песка, – говорит Яценко. – Потому что там могут быть определенные последствия. Министерство свою позицию озвучило, но на сегодняшний день, насколько я знаю, работы по добыче там ведутся».

В «переходном» 2014 году в Крыму было добыто 110 тыс т песка, в 2016 в – 446 тыс т.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 17.03.17

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