Круговорот песка в Крыму: замки растут, пляжи сокращаются

Публикации за 17.03.17

Добыча песка на побережье растет, песчаные пляжи становятся все уже, чиновники упорно не замечают связи между этими явлениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сужение пляжной полосы западного берега Крыма не заметить невозможно. Но общество разделилось на два лагеря: ученые-гидрогеологи, экологи и обыватели уверены, что это случилось из-за неконтролируемой добычи песка, чиновники твердят о том, что эти процессы не связаны. Те, кто добывают «золотой » песок, получают никем не считанную прибыль и на ней строят свои замки, предпочитают молчать.

Точку зрения минэкологии Крыма в очередной раз озвучил замминистра Алексей Яценко. Он как раз помнит евпаторийские пляжи стометровыми, и то, что ближайшие к Симферополю пляжи неказистой Николаевки имели ширину 60 м (теперь их там вообще практически не осталось). Но в пользу продолжения добычи песка на озере Донузлав Яценко выдвинул новый аргумент: «Месторождение на Донузлаве – это единственное месторождение в Крыму, песок из которого более или менее соответствует требованием ГОСТа. Больше такого песка для дорог и другого строительства, который бы соответствовал российскому ГОСТу, в Крыму нет».

На сокращение пляжной полосы, по его мнению, влияет целый комплекс факторов: «И зарегулированность крымских рек водохранилищами, и то, что давно не проводились мероприятия по берегоукреплению, и многое другое – на мой взгляд, должна быть федеральная программа по восстановлению пляжей», – говорит Яценко.

Признавая, что на западном побережье «ситуация довольно-таки печальная», замминистра уточняет: минэкологии Крыма не рассматривает возможность остановить добычу песка на озере Донузлав.

Продолжается добыча песка и на месторождении «Бакальская банка» – это ближе к Черноморском району Крыма. Лицензия на добычу недр на этом месторождении была выдана по решению правительства РФ, хотя минэкологии Крыма возражало. «Мы высказали свое мнение о нецелесообразности добычи песка, – говорит Яценко. – Потому что там могут быть определенные последствия. Министерство свою позицию озвучило, но на сегодняшний день, насколько я знаю, работы по добыче там ведутся».

В «переходном» 2014 году в Крыму было добыто 110 тыс т песка, в 2016 в – 446 тыс т.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 17.03.17

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