Источники сообщают об официальном задержании главы администрации Евпатории

Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили сразу несколько источников СМИ.

Напомним, уголовное дело против него возбудили сегодня утром следователи ФСБ.

Однако ещё до возбуждения дела на своей странице в Фейсбуке Андрей Филонов заявил, что намерен обжаловать решение суда о расторжении с ним контракта со стороны председателя городского совета.

Позже, комментируя своё дело телеканалу «Крым 24», глава администрации Евпатории заявил, что не задержан, но взаимодействует со следователями.

«Возбуждено уголовное дело по факту. На этот момент я не являюсь задержанным, обвинение никакое не предъявлено, не надо исковеркивать эту ситуацию. Сотрудники ФСБ ведут себя крайне корректно. Идут следственные мероприятия, после этого идут опросы, допросы...», – объяснил градоначальник, уточнив, что решение, задерживать его или нет, будет принято только по итогам следственных действий.

«Я настроен на взаимодействие со следствием. Всю необходимую информацию для следствия мы предоставим. Уверен, что после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов многие вопросы, возникшие у следственной группы, либо прояснятся, либо – как максимум – отпадут. Поэтому не хайпуем, просто спокойно двигаемся, работаем. Это издержки производства», – добавил Филонов.

Между тем, партия «Единая Россия» уже заявила, что приостановит членство Андрея Филонова в своих рядах.

Симферополь, Иван Капустин

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