«Я не являюсь задержанным»: глава Евпатории попросил не «хайповать»

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов сообщил, что не задержан и взаимодействует со следователями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Филонов заявил в комментарии телекомпании «Крым 24».

Напомним, утром против него следователи ФСБ возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело по факту. На этот момент я не являюсь задержанным, обвинение никакое не предъявлено, не надо исковеркивать эту ситуацию. Сотрудники ФСБ ведут себя крайне корректно. Идут следственные мероприятия, после этого идут опросы, допросы...», – объяснил градоначальник, уточнив, что решение, задерживать его или нет, будет принято только по итогам следственных действий.

«Я настроен на взаимодействие со следствием. Всю необходимую информацию для следствия мы предоставим. Уверен, что после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов многие вопросы, возникшие у следственной группы, либо прояснятся, либо – как максимум – отпадут. Поэтому не хайпуем, просто спокойно двигаемся, работаем. Это издержки производства», – добавил Филонов.

Напомним, ещё до возбуждения дела на своей странице в Фейсбуке Андрей Филонов заявил, что намерен обжаловать решение суда о расторжении с ним контракта со стороны председателя городского совета.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.04.19

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