Евпаторию временно возглавил заместитель задержанного мэра

Администрацию Евпатории временно возглавил первый замглавы градоначальника Кирилл Вавренюк, вместо задержанного ранее мэра города Андрея Филонова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко.

«В рамках действующего законодательства, при отсутствии главы администрации на месте обязанности исполняет его первый заместитель – Кирилл Вавренюк», – цитирует Харитоненко Крыминформ.

Сейчас, по словам председателя горсовета, в Евпатории ожидают окончательного вердикта суда об увольнении Андрея Филонова с должности главы администрации.

«На основании чего мы сейчас можем принять такое решение?» – отреагирова Харитоненко на вопрос об отставке мэра.

Между тем, сообщается, что задержанный Филонов уже доставлен из Евпатории в Симферополь.

Напомним, вчера главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ранее у него дома с утра прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении мэра уголовное дело.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.04.19

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