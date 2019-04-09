Арестованного мэра Евпатории поместили в общую камеру СИЗО

Арестованный судом до конца мая мэр Евпатории Андрей Филонов в ближайшее время будет переведен из карантинного отделения симферопольского СИЗО в общую камеру. Об этом сообщили в общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Крыма.

Представитель ОНК отметил, что в ходе посещения Филонова в СИЗО высказали пожелание администрации следственного изолятора, чтобы градоначальника «поместили к людям, которые проходят по экономическим, предпринимательским статьям» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, мэр не жаловался на условия содержания и питание.

В то же время несколько телеграм-каналов сообщили, что Филонов уже переведен в общую камеру.

Как сообщал «Новый День», мэр Евпатории был задержан 4 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении главы администрации уголовное дело. 5 апреля Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест Филонова до 31 мая.

Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него. «Это все заказная история», – заявил градоначальник и дал понять, что заказчик будет раскрыт в ходе его общения со следователями. «Следствие покажет. Для меня это вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации, поэтому я пойду в этом вопросе до конца, сколько бы это время не заняло», – пообещал Филонов.

Стоит отметить, что большинство жителей Крым, комментируя в соцсетях уголовное преследование мэра Евпатории, отмечают, что Филонов был популярным градончальником и сделал много хорошего для развития Евпатории.

Некоторые также указали, что глава Крыма Сергей Аксенов после возбуждения уголовного дела против Филонова выглядел уверенно и подчеркивал, что никто из провинившихся чиновников в Крыму не уйдёт от ответственности. Тогда как на аресты своих вице-премьеров, Олега Казурина и Виталия Нахлупина, он реагировал озабоченно и растерянно.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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