Глава Евпатории стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили еще одного уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», мэр Евпатории задержан 4 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении главы администрации уголовное дело. 5 апреля Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест градоначальника до 31 мая. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него. Сегодня стало известно, что одно из обвинений связано с ООО «Лукошко». Одноименная сеть магазинов появилась в Евпатории еще 2015 году. Муниципальные торговые точки должны были обеспечивать население продуктами первой необходимости по низким ценам (на 20% -30% ниже, чем в других магазинах). И действительно, в первые несколько месяцев цены в «Лукошко» были ниже, чем в среднем по городу, но потом достигли этого уровня, а по некоторым группам товаров стали даже выше.

Кстати, одним из основных поставщиков сети стал Сакский молокозавод, принадлежащий тестю Филонова Евгению Проненко.

Тем временем, пять магазинов сети «Лукошко» передали в полное хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «КурортТоргСервис». Одновременно началось расторжение договоров аренды ряда муниципальных площадей, занятых другими торговыми организациями.

А 28 марта 2018 года Андрей Филонов подписал постановление № 593-п, согласно которому МУП «КурортТоргСервис» разрешалось учредить ООО «Лукошко» и безвозмездно передать ему в собственность (это было оформлено как «внесение в уставный капитал») 12 магазинов и 42 торговых мест в собственность, принадлежащих муниципалитету.

Из устава следует, что общество является коммерческой организацией и ни о какой социальной направленности его деятельности речь уже не идет, – отмечает «Евпаторийский курьер». – Согласно пункту 3.3 общество является собственником имущества, приобретенного в процессе хозяйственной деятельности, и осуществляет владение, пользование и распоряжение им по своему усмотрению. То есть имущество муниципального образования после передачи в уставный капитал ООО для города утрачено навсегда. Теперь этот «отрезанный ломоть» может дробиться, продаваться, дариться кому угодно… В настоящее время ООО «Лукошко» зарегистрировано как юридическое лицо в составе пока единственного учредителя – МП «КурортТоргСервис». Но, зная историю его рождения и его отцов, нетрудно догадаться кому, в конце концов, достанутся бывшие муниципальные магазины и помещения».

Этот щедрый жест главы администрации Евпатории и стал поводом для возбуждения второго уголовного дела. Ущерб муниципалитету оценен в 43 млн 956 тыс 357 рублей. А действия Филонова правоохранительные органы расценили, как преднамеренное превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий из корыстной или личной заинтересованности.

Напомним, что еще одна претензия к Филонову – незаконное изменение вида разрешенного использования муниципальных земельных участков общей площадью около 14 га и передачи их в аренду по заниженной стоимости.

По предварительным данным, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.04.19

Порошенко спешит усмирить одесского бунтаря-губернатора. / «Что скажет Климкин?» Российские геи добиваются в Европе разрешения на ЛГБТ-парад в Крыму. / В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного Украиной. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»