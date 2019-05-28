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Вторник, 28 мая 2019, 17:54 мск

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Главе администрации Евпатории продлили срок содержания под стражей

Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержание под стражей бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Евпатории задержали в начале апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении главы администрации уголовные дела. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. 5 апреля Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест градоначальника до 31 мая. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Филонов попросил о домашнем аресте, сославшись на состояние здоровья: после аварии 2016 года у него развилась спаечная болезнь, и ему нужны ежедневные физические нагрузки. Кроме того, на иждивении у Филонова находятся трое из его пятерых детей.

Однако 19 апреля Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляцию адвокатов, жалобу отклонил, а решение суда первой инстанции оставил в силе.

Сегодня Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержание под стражей бывшего главы администрации Евпатории еще на 2 месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

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