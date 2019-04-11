Прокурор Евпатории экстренно ушел в отставку

Прокурор Евпатории Александр Мошегов ушел в отставку.

Как уже сообщал «Новый День», 4 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан мэр Евпатории Андрей Филонов. Он стал фигурантов двух уголовных дел: одно из обвинений связано с ООО «Лукошко» и передачей в частные руки муниципальной собственности на 44 млн рублей.

Еще одна претензия к Филонову – незаконное изменение вида разрешенного использования муниципальных земельных участков общей площадью около 14 га и передачи их в аренду по заниженной стоимости.

В целом, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, предварительно оценен в 80 млн рублей.

Отставка прокурора Мошегова, по мнению наблюдателей, напрямую связана с арестом Филонова. Мошегову пока лишь предъявляют претензии в «плохом зрении»: в прокуратуру регулярно поступали жалобы на действия Филонова, но прокурор не обращал на них внимания.

Однако сразу после заявления об отставке главы городской прокуратуры в Евпатории провели очередную серию «следственных действий». Не исключено, что силовики обнаружили что-то более серьезное, чем простая лояльность к мэру.

Напомним, Мошегов возглавлял прокуратуру Евпатории с весны 2014 года.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 11.04.19

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