Аксёнов отрицает личную заинтересованность в аресте Филонова

Глава Крыма Сергей Аксёнов оперативно прокомментировал заявление главы администрации Евпатории о заказном характере возбуждённого против него уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», вчера, после вынесения судом решения об аресте, градоначальник Андрей Филонов категорически не признал своей вины и назвал всё дело против него заказным.

Отметим, что Филонов не называл главу Крыма одним из заказчиков, но пообещал, что «следствие покажет».

«Нет, конечно, я ничего не совершал. Это всё заказная история», – заявил мэр Евпатории и дал понять, что заказчик будет раскрыт в ходе его общения со следователями.

«Следствие покажет. Для меня это вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации, поэтому я пойду в этом вопросе до конца, сколько бы это время не заняло», – пообещал Филонов.

Тем не менее, Аксёнов до окончания работы следствия поспешил публично отреагировать на это заявление, заверяя, что «претензии не надуманные» и фабрикации дел не было.

«ФСБ сейчас проводит оперативную работу. По окончанию расследования все материалы будут опубликованы. Я сторонник того, чтобы все было публично, чтобы все понимали, что претензии не надуманные, это не фабрикование уголовных дел, а моя принципиальная позиция: виновен только за конкретное дело. Если человек действовал с личной выгодой, принимая решение, соответственно, будет наказание», – заявил глава Крыма.

Между тем, в прошлом году, реагируя на задержание в Москве вице-премьера Виталия Нахлупина, глава Крыма не был столь категоричен в отношении дела своего заместителя и не обещал опубликовать «все материалы».

Тогда Аксёнов не стал комментировать задержание и арест вице-премьера, заявив, что выскажет свое мнение, после того как «будут обнародованы конкретные факты». В свою очередь, вице-премьер Игорь Михайличенко поддержал мнение главы Крыма, решительно заявив, что по Нахлупину в «рамках следствия информация не разглашается».

Как сообщал «Новый День», подавляющее большинство крымчан отмечают в соцсетях, что Филонов был популярным руководителем города и сделал много хорошего для развития Евпатории.

Некоторые также подметили, что глава Крыма Сергей Аксёнов после возбуждения уговного дела против Филонова выглядел уверенно и деловито, подчёркивая, что никто из провинившихся чиновников в Крыму не уйдёт от ответственности.

Тогда как на аресты своих вице-премьеров, Олега Казурина и Виталия Нахлупина, реагировал озабоченно и растерянно.



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