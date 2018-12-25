Главы Крыма и Севастополя «упали» в глазах народа: рейтинги изучают в Кремле

Рейтинги более 30 глав регионов за полгода снизились. В десятке аутсайдеров оказались губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, глава Крыма Сергей Аксенов, руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, а также губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Во всех этих регионах в минус губернаторам сыграли серьезные проблемы, нивелировать которые они оказались не в состоянии, пишет РБК.

По данным издания, в десятке глав регионов, у которых за полгода зафиксировано существенное падение рейтинга, оказались Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия, рейтинг упал на 68%), Дмитрий Овсянников (Севастополь, -45%), Вячеслав Битаров (Северная Осетия, -34%), Сергей Аксенов (Крым, -31%), Сергей Морозов (Ульяновская область, -30%), Дмитрий Миронов (Ярославская область, -29%), Владимир Илюхин (Камчатский край, -28%), Юрий Берг (Оренбургская область, -28%), Игорь Орлов (Архангельская область, -25%), Алексей Орлов (Калмыкия, -23%).

Наибольшее падение рейтинга продемонстрировал глава Ингушетии, и эти данные источники РБК связывают, в первую очередь, с Соглашением о границе с Чечней. Крупный скандал, который разразился после ратификации документа дошел до Конституционного суда РФ. Суд заявил о правоте Евкурова, но снять социальное напряжение не смог. Протестовавшие жители республики требовали отставки Евкурова, и мнение свое после оглашения решения КС не изменили.

Источники издания отмечают, что всем остальным губернаторам-аутсайдерам рейтинги подпортила пенсионная реформа в совокупности с проблемами регионов. В частности, у Дмитрия Овсянникова из Севастополя не первый месяц длится скандал с группой депутатов Заксобрания во главе с экс-спикером Алексеем Чалым. Конфликт только обостряется, и граждане негативно оценивают участие в нем губернатора.

Глава Крыма Сергей Аксенов, согласно выводам социсследования, данные которого приводит издание, пострадал из-за «кадровой чехарды в органах власти республики, высокого уровня коррупции, а также несвоевременной реакции руководства региона на выброс химических веществ на заводе «Крымский титан» (город Армянск)». Неделю руководство Крыма не делало вообще ничего и спровоцировало панику среди жителей города. Главам Ярославской и Архангельской областей фактически «свинью подложила» Москва с планами по утилизации там своего мусора. Население регионов негативно отнеслось к этим намерениям, что и отразилось на рейтингах губернаторов, отмечается в исследовании.

Опросы были проведены в октябре и ноябре в российских регионах. Подобные исследования проводятся регулярно, их результатами федеральный центр руководствуется при принятии решений в отношении губернаторов, отмечает издание.

По оценке политтехнолога Григория Казанкова, важна успешность работы глав регионов с точки зрения роста экономики и инвестиций, внутриэлитных отношений, самочувствия бизнеса и отношения к губернатору населения территории. Если рейтинг главы региона стабильно падает, это как минимум повод задуматься о происходящем в субъекте РФ.

Стоит отметить, что в течение года и более негативные оценки превалируют над позитивными у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Марины Ковтун (Мурманская область), Сергея Гапликова (Коми) и Александра Левинталя (Еврейская автономная область).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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