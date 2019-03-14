В крымской власти беда с кадрами: в «гости» к замглавы Керчи пришел Следком

В четверг утром заместитель главы администрации Керчи Евгений Адаменко пришел на работу в «компании» сотрудников спецслужб и спортивном костюме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники республиканского Следкома, ФСБ и ОМОН вместе с чиновником проследовали в его кабинет и заперлись в нем на несколько часов, выставив за дверь даже секретаря.

Позднее керченский градоначальник Сергей Бороздин сообщил, что «была проверка нашего контрольно ревизионного управления (КРУ)», которое ранее уличило чиновников и руководителей различных муниципальных организаций города в финансовых нарушениях на сумму более 120 миллионов рублей.

«Материалы (проверки – прим. «НД») были переданы в правоохранительные органы, и они их проверяют. Адаменко находится на рабочем месте», – рассказал Бороздин, отметив, что у КРУ «были подозрения в хищении», но их удалось опротестовать.

Как рассказали «Новому Дню» сотрудники горадминистрации, в настоящее время все работают в штатном режиме, посетителей принимают.

Однако сам замглавы, по всей видимости, решил ситуацию не комментировать и отключил телефон.

Зато комментарии о визите правоохранителей в местную мэрию оставили горожане в соцсетях.

«Одного выродка снимают другого ставят и так по кругу, мелкой суетливостью прикрывают своё безделие», – написали керчане, но выразили надежду, что Адаменко все же отправится по следам бывшего мэра Сергея Писарева и своего предшественника Олега Шевченко, получивших в разное время по 8 лет тюрьмы за взятки и махинации.

Жители Керчи напрямую связывают обыск в кабинете Адаменко с визитом Сергея Аксенова, который в минувший вторник во второй раз за месяц приезжал в город «по многочисленным жалобам жителей» на чиновников и коммунальщиков.

По итогам поездки глава Крыма, в очередной раз, как это было после посещения Ялты, Феодосии и выездного совещания в Симферополе, оставил на своей страничке в Facebook далеко не лестный отзыв о визите.

«Работа администрации города вызывает, мягко говоря, вопросы. Недостаточно уделяется времени решению острых вопросов, зачастую требующих оперативных мер, с которыми сталкиваются горожане. Даже после прямых поручений, некоторые товарищи работают спустя рукава. Надо понять что это: тихий саботаж и отсутствие ответственности или некомпетентность и непонимание поставленных целей и задач», – задумался Аксенов.

А самого Адаменко он подверг персональной критике и вынес уже второе предупреждение, пообещав приехать в третий раз в апреле и проверить, как выполняются его поручения. Но, видимо, ждать не позволяет возмущение уже всего города.

Отметим, что замглавы керченского мэра «прославился», как говорят горожане, «замашками из 90-х» и злоупотреблением ненормативной лексикой.

Напомним, что в начале июня прошлого года Адаменко оказался участником «туалетного скандала». Чиновник в грубой форме и с многочисленными угрозами выгнал керченского предпринимателя, установившего рядом со своей торговой точкой на горе Митридат бесплатный биотуалет.

А уже в начале текущего года назвал жалобы керчан на активизацию оползня в одном из самых населенных районов города надуманными, а свежие фотодоказательства – кадрами «двух-трехлетней давности».

Керчь, Оксана Мурзина

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