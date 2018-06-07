Приключения туалета: биокабинка вернулась на Митридат, но лишь на пару дней

Биотуалет с горы Митридат стал героем городских пабликов Керчи, затмив ДТП и свалки на городских улицах.

Как уже сообщал «Новый День», в городе, в частности, в его центре, на туристических маршрутах наблюдается острый дефицит отхожих мест: на городской набережной (протяженность 1,11 км) нет ни одного.

Для туристов, число которых с открытием Крымского моста заметно увеличилось, поиск туалета превращается в целый квест, местные жители решают деликатную проблему в знакомых кустах и подворотнях.

Керченский предприниматель, работающий на горе Митридат, решил упростить жизнь и гостям города, и местным, поднявшимся на самую популярную обзорную площадку, и установил бесплатную биокабинку. Однако простояла она меньше недели. Представитель городской администрации в грубой форме и с многочисленными угрозами потребовал у мужчины покинуть торговую точку. Предприниматель уехал и увез биотуалет.

Но вечером 6 июня ему позвонили из горадминитрации и попросили вернуть клозет.

«Я живу тут, недалеко, на Митридате, поэтому отвез туалет снова. Снял замок, чтобы все могли пользоваться. В ЖКХ обещали, что через два дня вернут мне его чистым. Кто будет обслуживать эти два дня, не знаю», – цитирует гоодской сайт KERCH.COM.RU владельца биотуалета.

Почему кабинка нужна всего на два дня предпринимателю не уточнили. Пользователи соцсетей предполагают, что керченские власти ждут каких-то «больших людей».

Начальник городского управления ЖКХ Вячеслав Карпов не смог прокомментировать «Новому Дню» ситуацию с путешествующим биотуалетом.

«Я вчера был в командировке в Симферополе. Сам увидел новости только вечером. Сейчас разбираемся, что там произошло», – заявил чиновник.

При этом он заверил, что на набережной долгожданный клозет появиться уже в ближайшие дни.

«Это будет модульный туалет, с водой, с электричеством. Сейчас идет подключение к сетям. Думали открыть его уже на этой неделе, но, скорее всего, уже в начале следующей», – сообщил Карпов, добавив, что услуга будет платной.

Главный городской коммунальщик сослался на подобную практику в других крымских городах и объяснил взимание платы необходимостью покрывать коммунальные расходы на воду и электричество. По его словам, тариф составит 10 рублей.

Отметим, что, к примеру, в Севастополе, в любимых горожанами и туристами местах работает несколько бесплатных общественных туалетов: в Екатерининском сквере напротив Дома офицеров, на Приморском бульваре напротив «Аквариума», на площади Ушакова.

В других насленных пунктах полуострова туристов и местных жителей в тулатеах еще и разлвекают, например, такими надписями:

Коктебель

Алушта

Керчь, Оксана Мурзина

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