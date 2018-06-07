Только для тех, кто общается с президентом: тайна митридатского туалета раскрыта

В Керчи раскрыта тайна биотуалета с горы Митридат, ставшего героем городских пабликов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местный предприниматель, торгующий водой и мороженым на самой популярной смотровой площадке города, по своей инициативе установил бесплатный клозет, чтобы многочисленные туристы, хлынувшие в Керчь после открытия Крымского моста, и горожане не метались по горе в поисках уборной. Но представители местной горадминистрации невежливо попросили его покинуть торговую точку, что он и сделал, прихватив кабинку.

Однако накануне после обеда мужчине позвонили из горадминитрации и попросили вернуть клозет «хотя бы на пару дней». Причины своей просьбы звонившие не уточнили. Пользователи соцсетей предположили, что керченские власти ждут каких-то «больших людей».

Но все оказалось гораздо проще: на смотровой площадке горы Митридат была организована трансляция прямой линии с Владимиром Путиным. Керчи, в отличие от других городов Крыма, предоставили уникальную возможность задать насущный и злободневный вопрос, но она ее упустила. «Счастливчиком» стал местный предприниматель Дмитрий Ступников, к слову, сын бывшего замглавы администрации Керчи Владимира Ступникова по вопросам ЖКХ (покинул свой пост в июле 2016-го года – прим. «НД»). Он поинтересовался у президента, когда же Крымский мост наконец-то повлияет на крымские цены на продовольственные товары. Вопрос прозвучал несколько странно, так как ответ на него был неоднократно озвучен на самых разных уровнях.

Владимир Путин лишь еще раз повторил сказанное ранее. «Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска моста (начало грузового движения намечено на осень

2018-го да – прим. «НД») взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены на товары стабилизируются и уравняются в близлежащих регионах Российской Федерации», – сообщил президент. И еще раз подчеркнул: проезд по мосту будет бесплатным.

Керчь, Июнь, Оксана Мурзина

Керчь, Июнь. Другие новости 07.06.18

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