Некуда сходить: туристы не могут найти туалеты на набережной Керчи, местные метят кусты

С открытием Крымского моста в Керчь хлынул поток туристов с другого берега, однако город оказался к этому не готов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Тамани, Анапы, Новороссийска и других городов и станиц Краснодарского края, как и сами крымчане, спешат прокатиться по новому транспортному переходу, а заодно посмотреть достопримечательности ближайшего на их пути города.

По количеству древних античных городов и городищ (а их на территории и в окрестностях города больше десятка) и артефактов, хранящихся в местных музеях, Керчи могут позавидовать многие мировые столицы. С военно-историческим наследием тоже все в порядке. Гости с материка удивлены и впечатлены, но восторги нивелируются поиском самого обычного туалета.

На городской набережной (протяженность 1,11 км) нет ни одного. Ближайший платный клозет находится на улице Ленина и до него в зависимости от месторасположения от 15 до 30 минут ходьбы. Этот вопрос поднимался неоднократно, но местные жители по-прежнему решают деликатную проблему в знакомых кустах и подворотнях.

К слову, сам главный променад туристы в лучшем случае называют «убогим», сравнивая его с ухоженными набережными Анапы и Геленджика.

На днях кабинка биотуалета появилась, наконец, на горе Митридат, куда после «соединения» двух берегов зачастили экскурсионные автобусы и автолюбители. Многие горожане предполагали, что пробудет он там недолго и оказались правы.

Позднее выяснилось, что клозет установил местный предприниматель, торговавший неподалеку мороженым и водой, а не городские власти.

«Я установил туалет, потому что там нет ни одного. Вы посмотрите на метр – два ниже на склоне нельзя ходить – там все загажено. С людей деньги не брал, а туалет содержал в чистоте. Но 4 июня приехал какой-то человек «в очках, на черном джипе», представился заместителем главы администрации. Кричал, что если я не уеду и не заберу туалет, он будет звонить в ГИБДД и налоговую, и что мою автолавку увезут на штрафплощадку», – цитирует владельца биотуалета керченский городской сайт kerch.com.ru.

В результате предприниматель покинул свою торговую точку и увез кабинку. Получить комментарии в местной горадминистрации не удалось.

Однако в городских пабликах событие вызвало волну обсуждений. «Город с историей более чем 2000 лет не может обеспечить туристов элементарными условиями, но с помпой принимает ряженых жуликов-клоунов, назвавшимися членами давно усопшей императорской семьи? Видимо во главе города слегка нездоровые люди? Или администрации города важнее пиар, чем его нужды? Проблема навести элементарный порядок хотя бы у въездной стеллы и на набережной? «Причесать» раскопки и выкосить газоны? При желании никаких проблем быть не должно. Но его явно нет», – возмущаются одни горожане.

«Очень жаль, что в Керчи приходится добиваться установки толчка в посещаемых большим количеством людей местах», – сетуют другие.

Отметим, ранее глава города Сергей Бороздин признался, что Керчь не сможет принять всех желающих на нее посмотреть. «После открытия Крымского моста, пропускная способность которого составляет около 40 тысяч автомобилей в сутки, мы понимаем, что часть этого туристического потока пройдет через Керчь. К нам приедут туристы, и мы должны быть готовы к ним. На данный момент полностью инфраструктура города не готова к такому большому потоку туристов», – заявил градоначальник.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 06.06.18

«Крымэнерго» заплатит за пренебрежение к крымчанам. / Крымские депутаты решили не «третировать бабушек с петрушкой». / Чиновники Керчи пытались сдать в аренду здание мэрии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»