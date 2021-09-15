«А куда ж его еще?» Опальный мэр занял высокий пост в правительстве Крыма

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин назначен на должность заместителя министра транспорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бороздин руководил «воротами Крыма» с 2017 года – новой российской истории республики он продержался в кресле керченского мэра дольше всех. При назначении на эту должность перед ним поставили задачу сделать из города «конфетку», чтобы въезжающие на полуостров через тогда еще строящийся мост сразу проникались красотой и историей Крыма.

Однако за 4 года Бороздин сумел реконструировать лишь несколько парков да обустроить несколько площадей, существенно сократив в городе зеленые насаждения и настроив против себя керчан. Не справился он ни с мусором, ни с изношенными сетями, ни с разбитыми дорогами, ни с грязью во дворах.

«Керченская набережная продолжает разрушаться; река Мелек-Чесме превратилась в сточную канаву, а горожане регулярно фиксируют слив канализации в речку; благоустройство общественных зон и дворов затянулось на год и вызывает много нареканий от керчан; город погряз в мусоре; керчан терроризируют своры безнадзорных собак, которых в городе по подсчетам уже более 5000 особей», – писали керчане в мае текущего года в петиции на имя президента РФ Владимира Путина, требуя уволить мэра. А через месяц город затопило – тоже отчасти по вине Бороздина: администрацию города неоднократно просили очистить русло Мелек-Чесме от старых деревьев и камыша, но чиновники не пошевелились.

Глава РК Сергей Аксенов делал Бороздину несколько предупреждений и, наконец, уволил. Точнее, по официальной версии, после беседы с главой Бороздин уволился сам, сославшись на состояние здоровья. Сообщалось, что мэр перенес коронавирус с 90%-ным поражением легких и получил осложнения на сердце.

Но не прошло и двух месяцев, как здоровье экс-чиновника окрепло настолько, что власти Крыма сочли возможным назначить на ответственную должность в весьма проблемной сфере: министерство транспорта который год не может навести порядок в сфере пассажирских перевозок, и с появлением там Бороздина с его управленческими талантами чуда ждать не приходится.

Кто выбил для отставного мэра кресло замминистра, пока не сообщается. Некоторые сотрудники республиканского правительства списывают новое назначение на «доброту Аксенова»: дескать, надо было куда-то пристроить – не умирать же ему с голоду.

Отметим, что такая доброта уже выходит боком Симферополю: Валентин Демидов, уволенный с поста министр экономики Крыма по собственному желанию, а по сути – за профнепригодность, став главой крымской столицы, тоже прорыва не демонстрирует и регулярно получает от Аксенова внушительную порцию критики.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.09.21

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