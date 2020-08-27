Привет Аксенову: глава Симферополя берет в замы уволенного министра

В Симферополе нашли нового вице-мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность заместителя главы города по внутренней и информационной политике при Елене Проценко стала «несчастливой»: ни один из вице-мэров пока не смог протянуть на ней и полгода.

Так, Александр Макарь уволился через 3 месяца, его «сменщик» Владимир Осипенко продержался чуть дольше – 4,5 месяца. Свой уход он объяснил так: «Выбрал семью и психическое здоровье».

И вот объявился новый претендент: экс-глава Армянска, экс-министр экономики Крыма, экс-директор департамент регионального развития Севастополя Валентин Демидов. На каждой из двух последних должностей он проработал по полтора года. В роли министра экономического развития Демидов запомнился презентацией «Стратегии 3 побед», в которой запутались сами разработчики. Менее чем через месяц после этой презентации Демидов покинул пост министра, официально – по собственному желанию, по информации инсайдеров – из-за конфликта с главой РК, который разочаровался в организаторских и прочих способностях подчиненного.

Не оценил его деловые качества и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который вынудил главу департамента регионального развития уйти в отставку через пару месяцев после отставки его бывшего боса Дмитрия Овсянникова. Кстати, по некоторым данным, Овсянников решил взять Демидова в сою команду отчасти для того, чтобы досадить Аксенову.

Возможно, из этих же побуждений исходили и те, кто продвигает Демидова на пост вице-мэра Симферополя, так как до сих пор никакими достижениями в сфере внутренней и информполитики он не отличался.

Утвердить Демидова в роли вице-мэра могут уже сегодня, сообщил источник РИА «Новый День» в администрации Симферополя.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 27.08.20

Die Welt: Проект «Северный поток – 2» переживёт любой исход скандала с Навальным. / Путин подыграл Меркель в истории с Навальным. / Узаконив декоммунизацию, Украина утратила государственную легитимность – академик. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»