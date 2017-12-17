Глава ОП Крыма призвал покончить с «советской практикой» и не глушить украинское TV

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе сделал серьёзное политическое заявление, предложив допустить вещание на территории полуострова украинских телеканалов, в том числе тех, которым отказано в регистрации Роскомнадзором РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Григорий Иоффе считает, что никакие вражеские «голоса для крымчан сегодня не страшны».

«Проект, связанный с пропагандистским вещанием на Крым, не имеет никакой политической цели. Это чисто бизнесовый проект, на котором наживаются ряд украинских деятелей. Я не думаю, что люди, которые на Украине этим проектом занимаются, всерьез полагают, что какая-то пропагандистская информация медийная может каким-то образом повлиять на крымчан», – цитируют Иоффе РИА Новости.

Иоффе уверен, что установленные на границе с Крымом украинские трансляционные вышки, передающие телевизионный сигнал на полуостров, не представляют никакой угрозы политической стабильности на полуострове: «Для Крыма это не играет никакой существенной роли. Совершенно правильно, что никто всерьез не рассматривает практику, которая была в Советском союзе, когда глушили так называемые западные голоса. Время изменилось и никакие голоса для крымчан сегодня не страшны».

Напомним, в июле на Украине определили телеканалы, которым предоставят частоты для вещания на Крым.

Симферополь, Валентин Карамазов

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