В Киеве расширяют сеть по «зомбированию» жителей Крыма

На Украине не оставляют попыток распространить свою пропаганду на Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», восемь украинских радиостанций получили разрешения на вещание на юге Херсонской области. Три из них, как сообщают в в Нацсовете «Незалежной» по вопросам телерадиовещания, охватят и север Крымского полуострова.

«Таким образом, на юге Херсонской области в ближайшее время будет создан пояс информационной безопасности, который полностью закроет украинским радиовещанием практически все районы, граничащие с Крымом», – написал на своей странице в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

Напомним, в Киеве озаботились вопросом «зомбирования» крымчан еще в 2016 году, когда начали строить 150-метровую вышку в селе Чонгар (Херсонская область). Во время ее строительства украинские власти поручили соорудить еще одну вышку на граничащей с Крымом. При этом в в Киеве неоднократно заявляли о запуске своего телерадиовещания в Крыму, однако власти республики утверждают, что никаких украинских программ в эфире нет. Кроме того, в правительстве Крыма пообещали блокировать несанкционированное украинское вещание, в случае если они действительно появятся в эфире. При этом чиновники предположили, что у самих крымчан не возникнет желания слушать «информационный бред», который транслируют радиостанции «Незалежной».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.07.18

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