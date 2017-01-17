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Крым

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Публикации за 17.01.17

«Дайте две!» Украинские чиновники решили, что одной вышки для «зомбирования» крымчан недостаточно

«Дайте две!» Украинские чиновники решили, что одной вышки для «зомбирования» крымчан недостаточно

Украинские чиновники всерьез озаботились вопросом «зомбирования» жителей Крыма новостями из незалежной.

Как передает корреспондент агентства , еще не закончив строительство 150-метровой вышки в селе Чонгар (Херсонская область), тамошние власти анонсирование возведение новой.

«Вышка в селе Чонгар станет основой для дальнейшего развития цифрового телевидения на территории «черных пятен» области и АР Крым, как это предусмотрено мерами Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016 – 2017 годы. Следующим шагом в реализации Стратегии является строительство еще одной башни в пгт Каланчак», – цитирует пресс-служба Херсонской облгосадминистрации главу ведомства Андрея Гордеева.

По информации чиновника, возводить новую вышку собираются уже в мае 2017 года.

Напомним, вышку в селе Чонгар украинские власти начали строить в 2016 году. По состоянию на конец декабря, она достигала уже 90 метров. По заверениям властей незалежной, благодаря сооружению, новости нескольких радиостанций Украины можно будет услышать в Джанкойском, Красноперекопском и частично в Симферопольском районах.

В свою очередь крымские чиновники пообещали блокировать вещание, так как оно «не разрешено российским законодательством». Кроме того, вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский предположил, что и у самих крымчан не возникнет никакого желания слушать «информационный бред, транслируемый с сопредельной территории».

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 17.01.17

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