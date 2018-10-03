Затулин: Причина нелояльности Северного Крыма связана с недостатками в управлении республикой

Нелояльность части жителей Крыма к российскому государству вызвана недоработками властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В интервью с парламентарием главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов обратил внимание Затулина на «наступательный» характер украинской пропаганды, которая активно распространяется на территории Крымского полуострова: «В Крыму, в северных районах сейчас, как мне докладывают мои друзья крымские – там слышны украинские радиостанции, которые вещают там ой-ой-ой что. Кроме того, они ставят эти вышки, наращивают высоту, мы пытаемся препятствовать этому делу, а они преодолевают», – сказал журналист. На что Затулин заявил: «Они ставят вышки, а мы строим мост. Это разные решения».

Напомним, для «зомбирования» крымчан новостями из Украины, Киев два года назад профинансировал строительство телерадиовышки в селе Чонгар (Херсонская область), позже объявив о планах построить еще одну в поселке Каланчак. Власти полуострова предположили, что украинское вещание вряд ли будет интересно жителям Крыма, но при этом пообещали блокировать его. В свою очередь, председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил даже допустить вещание на территории полуострова украинских телеканалов, объяснив это тем, что пропаганда «Незалежной» жителям полуострова «не страшна».

В июле 2018 года украинские «правозащитники» подняли шум, что предпринимаются попытки глушить вещание. В Киеве пообещали найти методы для обхода препятствий.

Между тем, Хисамов во время интервью сослался на данные опроса, которые, по его мнению, свидетельствуют о явной проблеме в восприятии России со стороны части крымчан.

«Я бы сказал, что некие социологические исследования, в частности, Севастопольский университет проводил, показывают, что не такое безоблачное положение с лояльностью, особенно в тех же северных районах, где украинское, сельское население, и так далее. И там проценты поддержки, я не буду расшифровывать, там довольно много всего, заставляют задуматься», – отметил журналист.

Затулин не стал возражать журналисту и предположил, в свою очередь, что жители северной части Крыма даже без информационного влияния Киева могут оказаться среди тех, кто нелоялен к российскому государству: «На мой взгляд, это явление, о котором вы говорите, которое вполне возможно имеет место быть, на 70-80% связано не с активностью украинской пропаганды, а с недостатками нашего же собственного управления Крымом. Вы понимаете, когда происходит выброс на заводе в Армянске, то тут не надо украинской пропаганды, для того, чтобы на этом спекулировать, это просто само идет в руки», – пояснил парламентарий.

Как уже сообщал «Новый День», в Армянске в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции».

4 сентября в правительстве приняли решение организовать вывоз детей из Армянска, направив их в лагеря и санатории, после того как эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида. Также было принято решение о временном прекращении работы завода.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске объявили только 14 сентября, когда специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Отменили режим ЧС уже 23 сентября. Направленные в Армянск для проведения осмотров врачи узких специальностей заявили, что жалобы местных жителей вызваны «осенью и стрессами».

После того как в крымском министерстве образования, науки и молодежи получили гарантии безопасности от штаба по ситуации в Армянске, было организовано возвращение детей в город.

Ранее российский политолог Олег Бондаренко раскритиковал власти Крыма за медлительность в оказании срочной помощи жителям.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 02.10.18

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