Жители Армянска выйдут на митинг заявить о новых выбросах. Власти называют их «непроверенным источником»

Жители Армянска продолжают жаловаться на сильную загазованность воздуха, из-за которой на улицах города сложно дышать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в группах социальных сетей, посвященных Армянску и Красноперекопску, появляются новые сообщения об ухудшившейся экологической обстановке.

Несмотря на то, что местный химзавод – армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» временно приостановлен, местные жители уверены, что в кислотонакопителе продолжаются испарения, наносящие вред здоровью.

Жительница города Екатерина Пивовар считает, что детей после отмены режима ЧС вернули в город слишком рано – не прошло 10 дней с того момента, как было зафиксировано превышение по сернистому ангидриду. По ее словам, повторный выброс произошел с 9 на 10 октября.

Пивовар рассказала РИА «Новый День», что является матерью четырех детей, и заботясь об их здоровье, ей приходится раз за разом вызывать скорую помощь – так как им «постоянно плохо».

«Наша администрация пытается нас заверить в том, что все хорошо. Я не верю в ту информацию, которую до нас доносят. С 9 по 10 октября в городе стоял жуткий смог. После пятнадцатиминутной утренней прогулки по улице дети покрылись пятнами, опухли глаза», – рассказала горожанка, подчеркнув, что у них «повторились те же симптомы, один в один», которые были до вывоза всех детей из Армянска.

В то же время, ее обращение к властям и экстренным службам так и не позволило выяснить, какова реальная ситуация с экологией в городе. В связи с чем, она объявила о намерении отправиться к администрации с другими родителями, чтобы потребовать от местных чиновников дать исчерпывающие ответы.

«Меня проинформировали, что для меня это будет наказуемо – потому что я все это организовала. Поэтому это будет не митинг – мы просто придем в масках и с детьми. Будем требовать встречи с нашим мэром. Чтобы попасть к нему на прием, нужно будет ждать месяц. Я не хочу ждать месяц, и сегодня хочу услышать, что будут делать власти. Нужно либо снова вывозить детей, либо устранять проблему – химзавод не должен существовать в городе, где нет воды. Здесь живут люди. У нас, наверное, самые больные люди, дети по всему Крыму», – сказала Пивовар.

Горожанка рассказала о том, что власти могут прибегнуть к помощи силовиков. По ее словам, ранее людям пришлось уже трижды устраивать сборы на городской площади, во время которых полиция требовала от жителей города разойтись. После чего на проблему обратили внимание за пределами Армянска и необходимость в митингах исчезла. Поэтому Пивовар утверждает, что и запланированное на 11 октября мероприятие может быть сорвано при помощи полиции.

По ее словам, если власти будут и дальше скрывать информацию о реальной обстановке в Армянске, жителям города придется или уезжать из города, или переходить к более радикальным методам.

«Если сегодня нас не впустят, если к нам не выйдет мэр и не даст никакой информации – ответ или обещание, тогда мы будем действовать по-другому – готовы блокировать дорогу к заводу, всё что угодно», – отметила Пивовар.

При этом, она предположила, почему власти могут не разглашать реальные данные об ухудшившейся экологической обстановке в городе.

«С 24 августа по 1 сентября люди поднимали панику, так как происходило все тоже, что и сейчас. Тогда нам говорили, что все хорошо. После того как СМИ дали этому большую огласку, только тогда признали, что были превышения, и вывезли детей. Соответственно на это были потрачены немалые суммы. Но никто не хочет снова этим заниматься: Армянск – маленький приграничный город, и здесь не народ на первом месте. Здесь есть завод, который никто не закроет. И смысл тратить на нас деньги? Легче сказать, что все хорошо», – считает горожанка.

Подтвердил проблемы с экологической обстановкой в Армянске корреспонденту РИА «Новый День» и депутат горсовета Виктор Мохов. В социальных сетях он предложил местным жителям привлечь внимание СМИ и властей за пределами города – надеть повязки и прийти в таком виде на мероприятия связанные с празднованием Дня города.

«Просто экологическая обстановка такова – продолжаются выбросы неизвестного по составу газа, что приходится надевать повязки, которые в свое время рекомендовали носить жителям города. Вот на празднование Дня города люди и придут, кто как считает нужным, в марлевой повязке или – без», – рассказал депутат.

Между тем, власти, комментируя жалобы жителей, заявляют, что их не интересуют «непроверенные источники».

В Единой дежурно-диспетчерской службе Армянска корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что вся официальная информация по экологической обстановке публикуется на сайте администрации, добавив: «а то что пишут – мало что могут писать».

В свою очередь, глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская порекомендовала корреспонденту РИА «Новый День» обратиться к руководству муниципалитета: «Вся необходимая информация о проведении всеми службами лабораторных исследований у них есть», – сказала Пеньковская.

Замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталья Сологуб заявила, что информация, исходящая от кого угодно, кроме представителей республиканской власти, не соответствует действительности. «Они как их фиксируют? Непонятно. У меня официальные данные аттестованной лаборатории, превышений нет. Я не пользуюсь непроверенными источниками», – цитирует чиновницу Крыминформ.

10 октября глава администрации Армянска Василий Телиженко подтвердил агентству, что местные власти получают информацию от Роспотребнадзора, согласно которой «превышений нет», добавив, что руководствуется официальной информацией, «а не доводами некоторых жителей».

В детской поликлинике горбольницы корреспондента РИА «Новый День» заверили, что за последние дни было только одно обращение от родителей из Армянска, которые уверяли, что их ребенок пострадал от новых выбросов. Однако медики усомнились в версии родителей.

«Как обычно – сезонная повышенная заболеваемость. Даже нельзя сказать, что какой-то порог превышен», – сообщили в больнице.

В то же время, в приемном покое городской больницы и взрослой поликлинике горбольницы на звонки по телефонам, указанным в списке «горячей линии» на сайте муниципального образования, не ответили. Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики по указанному на официальном сайте номеру телефона на звонки также не отвечала.

Как бы то ни было, жители, на «собственной шкуре» испытавшие последствия предыдущих выбросов, доверяют самочувствию своих родственников и детей, а не официальным данным. Сегодня они готовы собраться и потребовать объяснений от власти.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал мнение, что нелояльность жителей Северного Крыма связана с недостатками в управлении республикой и, в частности, с ситуацией вокруг Армянска.

Кроме того, политолог и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что власти Крыма упустили ситуацию в Армянске. Об этом он рассказал в комментарии для РИА «Новый День».

Армянск, Дмитрий Нестеренко

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