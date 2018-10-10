Жители Армянска вновь жалуются на испарения кислотонакопителя – власти им не верят

Жители Армянска снова сообщают о резком ухудшении экологической обстановки в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы горожан на загрязненный воздух публикуются в социальных сетях.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах до конца недели согласовать план по возобновлению работы местного химзавода с федеральными ведомствами. Он подчеркнул, что предприятие будет снова запущено только в том случае, если не будет угрозы для жизни и здоровья крымчан.

Однако некоторые жители Армянска опасаются возобновления работы химзавода в ближайшие дни.

Для того, чтобы привлечь внимание властей, в соцсетях появляются предложения местных жителей проигнорировать запланированные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Или же прийти на них в марлевых масках.

Несмотря на новые жалобы, власти настаивают на том, что экологическая обстановка нормальная.

«По информации, которую нам передает Роспотребнадзор – у нас превышений нет. Мы руководствуемся официальной информацией, а не доводами некоторых жителей. Все данные контролирующих организаций мы размещаем на сайте», – сообщил корреспонденту РИА «Новый День» глава администрации Армянска Василий Телиженко.

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма сказали, что руководствуются распоряжениями главы республики. Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства, сейчас оснований для организации новых «дополнительных каникул» и вывоза детей из города нет – таковыми можно будет считать заключения экспертов и соответствующее поручение главы Крыма.

Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики по указанному на официальном сайте номеру телефона на звонки не отвечала.

Получить комментарий по ситуации в Армянске по телефону не удалось и от главы межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 10.10.18

В Харькове СБУ устроила облаву на торговцев российскими книгами. / В Керченском проливе терпит бедствие африканский сухогруз. / УПЦ киевского патриархата претендует на крымские монастыри и церкви. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»