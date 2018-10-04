Рождаемость в Армянске упала вдвое за два последних года

Власти Крыма узнали о значительном снижении рождаемости в Армянске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2016 году в местном роддоме родилось 600 детей, то в 2018 – всего 300.

Такую информацию опубликовал на своей странице в Facebook спикер Госсовета республики Владимир Константинов. Он посетил центральную городскую больницу Армянска, констатировав после обхода, что учреждению не хватает медицинского персонала и врачей.

Познакомившись со статистикой рождаемости, спикер пришел к выводу, что власти Крыма должны спасти местный роддом от закрытия: «Отмечу, что база здесь хорошая, если мы ее потеряем, восстановить ее уже будет невозможно. А ближайшее родотделение находится в Джанкое», – написал Константинов.

Еще одна проблема, которую обнаружил глава Госсовета, – очереди при сдаче анализов в лабораторию и нехватку реактивов.

«Именно здесь, после того, как люди пережили режим ЧС, нужно им помочь, и сохранить больницу», – заявил спикер, предположив, что проблемы с нехваткой врачей в Армянске можно решить внесением изменений в закон по льготам для медиков.

Напомним, в Армянске в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции».

4 сентября в правительстве приняли решение организовать вывоз детей из Армянска, направив их в лагеря и санатории, после того как эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида. Также было принято решение о временном прекращении работы завода.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске объявили только 14 сентября, когда специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Отменили режим ЧС уже 23 сентября.

Из-за нехватки врачей узких специальностей, местные жители потребовали отправить в город медиков из других регионов – для проведения бесплатных осмотров. Однако врачи заявили, что жалобы местных жителей после ЧП вызваны «осенью и стрессами».

После того как в крымском министерстве образования, науки и молодежи получили гарантии безопасности от штаба по ситуации в Армянске, было организовано возвращение детей в город.

Власти Крыма выступают за скорейшее возобновление работы завода, считая, что это не ухудшит ситуацию в регионе.

Накануне Константинов заявил, что предприятие нельзя закрывать – от химзавода зависит экономика не только Армянска, но и всего Крыма. Он назвал предприятие особо крупным и предположил, что его возможная ликвидация приведет к социальным потрясениям, так как именно завод обеспечивает большинство жителей города работой.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 04.10.18

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