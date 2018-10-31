Власти Крыма обратили внимание на Керченскую больницу после бойни в колледже

Власти Крыма поспешили ускориться в решении проблем Керченской больницы после массового убийства в политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госсовета Владимир Константинов назвал действия медиков по оказанию помощи пострадавшим профессиональными, и выразил озабоченность полным отсутствием условий для нормальной работы в больнице.

«Если бы не они, необратимых жертв этой трагедии было бы больше. Считаю, мы должны оказать всяческую поддержку Керченской больнице, в частности, в приобретении лифтов, медицинского оборудования, проведении капремонта здания. Следует изыскать возможности, чтобы провести это все оперативно», – цитируют «РИА Новости» Константинова.

Напомним, 18-летний студент политеха Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали.

Стоит отметить, что похожее заявление Константинов сделал при посещении Армянска, где произошли выбросы в воздух загрязняющих веществ. После обхода больницы он констатировал, что учреждению остро не хватает медперсонала и врачей.

«Именно здесь, после того, как люди пережили режим ЧС, нужно им помочь, и сохранить больницу», – заявил тогда спикер.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 31.10.18

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