В Крыму обновили данные о пострадавших в бойне в Керчи

Власти Крыма сообщили уточненное количество пострадавших в бойне в политехническом колледже в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным главы комитета Госсовета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалова, общее число жертв и пострадавших составляет 88 человек, из которых 52 – дети. Всего пострадали 67 человек, а в списке погибших – 21 человек, в их числе 10 детей.

«Из них: на месте ЧС погибло 16 человек, включая стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке – один человек», – сообщил депутат.

На стационарном лечении до сих пор находятся 42 человека, в том числе 25 детей. Выписано 12 человек, включая 7 детей. 13-ти пострадавшим помощь была оказана в амбулаторно-поликлинических условиях.

Лечение в Крыму получают 21 пострадавший. В медицинских организациях Москвы находятся 12 человек, из которых семь детей. В краевой больнице №1 Краснодара помощь оказывается девяти пострадавшим – среди них пять детей. Они были госпитализированы с рваными ранами нижних конечностей, открытыми переломами и ожогами. Еще четверо детей находились на лечении в детской клинической краевой больнице Краснодара.

«В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко министерства обороны Российской Федерации находится один взрослый средней степени тяжести с огнестрельным ранением спины и поясничной области. Это сержант контрактной службы министерства обороны, студент-заочник техникума, который находился на сессии», – цитируют «РИА Новости» Шувалова.

Напомним, 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Ранее сообщалось, что общее количество пострадавших достигло 73 человек.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.18

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